Congrès du NPD : entre débats restreints et indifférence des Libéraux

«Dans une circonstance où, actuellement, les Canadiens semblent avoir plus d’appétit pour un gouvernement qui prend un peu plus de place, ça risque d’être les libéraux qui vont bénéficier de ces bonnes idées-là, même si ça fait des années et des années que ces idées-là sont portées dans l’arène publique par les Néo-Démocrates.»

Le silence de Justin Trudeau

L’un des faits marquants du congrès néo-démocrate n’a toutefois pas eu lieu au congrès du NPD, mais bien à celui des Libéraux: le fait que le premier ministre, Justin Trudeau, ait attaqué avec fougue les conservateurs et les bloquistes tout en ignorant totalement les Néo-Démocrates a énormément retenu l’attention.

«D’une part, c’est effectivement un signal qu’on ne perçoit pas les Néo-Démocrates comme l’opposition vis-à-vis de laquelle on doit se distancier, analyse Stéphanie Chouinard. Mais c’est aussi le fait d’une trop grande proximité en termes de politiques entre les libéraux et les Néo-Démocrates.»

«Ça devient de plus en plus malaisant et de plus en plus difficile pour les Libéraux et les Néo-Démocrates de démontrer auprès de l’électorat quelle est la différence entre les deux partis. Donc, ça n’était pas avantageux pour M. Trudeau de parler des Néo-Démocrates dans son discours dans ce contexte-là», ajoute la politologue.

Le NPD à gauche ou au centre?

Enfin, Jagmeet Singh a facilement survécu au vote sur son leadership. Environ 87% des délégués ont voté contre le déclenchement d’une course à la direction. Il avait obtenu près de 91% d’appui lors du congrès de 2018.

Le parti a remboursé ses dettes de campagnes électorales et se dit fin prêt pour un appel au scrutin. Reste à voir si le pari de porter le parti encore plus à gauche tiendra jusque-là, ou si on le verra tirer davantage vers le centre.