Le Québec-bashing du prof Amir Attaran: pas de sanctions de l’Université d’Ottawa

La liberté d’expression n’est pas un buffet

Or, 72 heures plus tard, même si le recteur affirme qu’il «comprend et respecte le fait que des Québécois soient offusqués, voire offensés par de tels propos», il ne va pas jusqu’à répondre directement à la demande du PQ.

«Nombreux sont celles et ceux, dont j’en suis, qui se désolent devant le ton vindicatif et les attaques personnelles sur les Twitter de ce monde. Par ailleurs, la liberté d’expression n’est pas un buffet où on choisit les cas où le discours est acceptable et où il ne l’est pas», répond notamment Jacques Frémont.

Il répète du même coup que l’Ud’O s’est dissociée des propos du professeur dès les premières heures de cette controverse, et que ce dernier exprime son opinion personnelle.

L’Alabama du Nord, selon Amir Attaran

Amir Attaran a par exemple écrit sur son compte Twitter personnel que la culture des Québécois est raciste, que le gouvernement québécois est suprématiste blanc, et que le Québec est «l’Alabama du Nord».

«Il y a lieu de faire la différence entre de tels échanges publics et des propos tenus dans un cadre plus formel d’une salle de classe, qu’elle soit virtuelle ou non», précise le recteur dans sa lettre.