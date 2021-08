Plus de 100 millions $ pour les universités francophones en difficulté

«L’annonce du nouveau programme fédéral visant à assurer un meilleur accès à l’éducation postsecondaire par et pour nos communautés est une très bonne nouvelle pour l’Université de Sudbury et pour l’avenir de nos communautés», indique le recteur et vice-chancelier de l’Université de Sudbury, Serge Miville.

«C’est un investissement qui a un potentiel de transformer l’expérience étudiante en français dans le Nord de l’Ontario.»

«Le message est clair: la communauté francophone du nord pourra prendre en main son destin et le réaliser grâce à des investissements ciblés et prévisibles. Nous remercions la ministre Joly et le gouvernement du Canada d’être à l’écoute et de prendre action.»

Nouvelle ministre ontarienne des universités

Serge Miville donne également le crédit à la communauté francophone pour le travail qu’elle a fait et l’appui qu’elle démontre à l’Université de Sudbury.

«Nous avons très hâte de travailler en étroite collaboration avec la province, notamment avec la nouvelle ministre Jill Dunlop, afin de déposer un projet d’avenir qui répond directement aux aspirations de nos étudiantes et de nos étudiants, à la hauteur de nos ambitions collectives et la mesure du potentiel du développement du Nord de l’Ontario et l’ensemble de la francophonie», ajoute le recteur.