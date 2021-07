Un contexte de transition économique

Valérie Lapointe Gagnon, professeure agrégée d’histoire à la Faculté Saint-Jean en Alberta a rappelé que «Jason Kenney, qui est pourtant francophile, est arrivé au pouvoir avec son gouvernement conservateur uni en 2019 avec un gros programme pour réduire la taille de l’État et réduire les dépenses dans un contexte de transition économique».

Si le campus a réussi à préserver son autonomie, «les compressions budgétaires n’ont pas été réglées».

La professeure a d’autant plus déploré ces compressions qui ont amené à un nouveau modèle d’université «vraiment ancré dans le néolibéralisme et axé sur les demandes du marché»… Avec «des indices qui ne fonctionnent pas avec le modèle d’un petit campus francophone, et qui ne fonctionnent pas avec le domaine des arts et des sciences humaines en général».

Une vision «instrumentaliste» de l’éducation universitaire

Ce modèle se retrouve du côté du Manitoba, selon Patrick Noël, professeur d’histoire à l’Université de Saint-Boniface (USB).

Ce dernier a rappelé que le ministre du Développement économique et de l’Emploi de sa province, Ralph Eichler, dans une lettre de décembre 2019 adressée aux universités manitobaines, défendait une vision «affreusement réductrice de l’université».