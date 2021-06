Pierre Ouellette devient le recteur de l’Université de l’Ontario français

Depuis l’annonce de son départ, les cadres de Radio-Canada en Ontario relèvent de Jean François Rioux, directeur général des Médias régionaux. Le processus de recrutement est déjà amorcé pour combler le poste de direction de Radio-Canada en Ontario.

Un «coup de coeur» pour l’innovation à l’UOF

Pierre Ouellette n’accordera aucune entrevue avant le 7 juillet. Par voie de communiqué, il dit avoir «véritablement eu un coup de coeur pour tout ce qu’il y a d’innovant à l’Université de l’Ontario français».

«Je suis très heureux de me joindre à ce projet névralgique et mobilisateur pour l’Ontario et la francophonie. C’est un privilège pour moi de mettre mon expérience et mon expertise au service de cet établissement unique qui mise sur une approche nouvelle et qui se distingue au sein de l’environnement universitaire francophone et canadien.»

Objectif : la rentrée de septembre

L’équipe de l’UOF concentre présentement tous ses efforts sur sa rentrée de septembre – «en personne et non plus en mode virtuel si les consignes sanitaires le permettent». Le personnel devrait pouvoir s’installer au 2e étage du 9 rue Lower Jarvis au début d’août.

«La priorité, c’est le démarrage.» Mais par la suite, confirme Dyane Adam, l’UOF s’intéressera au renforcement de ses relations avec les universités de Hearst et de Sudbury, ainsi qu’avec les collèges d’arts appliqués La Cité et Boréal, pour créer un véritable réseau postsecondaire franco-ontarien. «Nous serons au rendez-vous!»

Le petit campus du collège La Cité à Toronto, avec qui l’UOF va former des enseignants, devrait d’ailleurs déménager de son espace au Centre francophone à celui de l’UOF.