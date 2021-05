L’Université de l’Ontario français offre maintenant aussi des microcertificats

Le jargon de la santé en français

Un autre microcertificat veut permettre aux travailleurs ou futurs travailleurs de la santé de relever leur niveau de français dans leur domaine.

«Plus tard», indique Denis Berthiaume, «on pourrait imaginer de tels cours de français de l’UOF pour le domaine juridique ou celui des affaires.»

«La plupart des Franco-Ontariens et bien sûr les francophiles sont bilingues, mais travaillent en anglais et ne connaissent pas toujours la terminologie française de leur métier ou profession.» En améliorant leur français professionnel, ils deviennent plus versatiles et mobiles.

Débouchés professionnels

«L’ensemble de nos programmes répondent aux besoins de formation continue des citoyens dans une société en constante évolution, et contribuent au développement socioéconomique en Ontario», assure-t-il.

Théoriquement, un étudiant accumulant plusieurs certificats et microcertificats pourrait finir par décrocher un baccalauréat (4 ans d’études).