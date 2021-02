L’UOF choisit les quatre responsables de ses programmes

Le baccalauréat spécialisé en études des environnements urbains «étudie la ville sous toutes ses facettes sociales et environnementales. On y développe des connaissances et des compétences pour participer au design, à la planification et à la gestion des villes dans une perspective de développement durable et juste.»

Économie et innovation

Leandro Vergara-Camus a été professeur de développement international à la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres. Il est politologue et détient notamment un doctorat de l’Université York à Toronto.

Il s’intéresse entre autres à l’économie politique du développement, les approches critiques du changement social, le développement durable, la mondialisation de l’agriculture et le développement alternatif.

Le baccalauréat spécialisé en études de l’économie et de l’innovation sociale «étudie le lien entre l’économie et le changement social. On y développe des connaissances et des compétences relatives à l’entreprenariat, la gestion des organisations et des ressources humaines, la responsabilité sociétale, le développement éthique et l’économie sociale.»

En classe, à distance, en stage

Les programmes d’études de l’UOF vont combiner l’enseignement en classe au 9 rue Lower Jarvis (si la situation sanitaire le permet) et à distance, ainsi que divers stages et projets intégrateurs. Ces programmes visent à faciliter l’insertion socio-professionnelle dans des domaines en émergence.