L’UOF organisera son premier colloque sur le monde après la CoViD-19

Avant même d’accueillir ses premiers étudiants de premier cycle, l’Université de l’Ontario français (UOF) organisera son premier colloque étudiant cet été. Il sera virtuel et s’intéressera au monde après la CoViD-19.

Pour l’organisatrice Jade Boivin, le colloque servira à faire progresser la recherche en français, à créer des liens entre les chercheurs et à faire connaitre la nouvelle université.

«C’est vraiment important de créer des espaces où les jeunes chercheurs peuvent se rencontrer et je crois que c’est dans la mission de l’UOF d’assurer une communauté franco-ontarienne forte, mais aussi pancanadienne forte», dit-elle.

Redéfinir le vivre ensemble

L’événement virtuel se déroulera les 13 et 14 août et s’intitule Le rôle des sciences sociales et humaines dans la redéfinition du vivre ensemble: Regards transdisciplinaires sur les sorties de crise.

Organisé en partenariat avec l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas), ce colloque permettra aux étudiants de deuxième et troisième cycle de présenter leur recherche sur ce à quoi pourrait ressembler le monde après la CoViD-19, ainsi qu’à créer des liens entre intellectuels francophones.