L’Université de l’Ontario français veut recruter dans la région

«Il y a déjà des collaborations qui ont été établies avant même que j’arrive. Avec l’Université de Hearst par exemple, l’autre université de langue française en Ontario. Un partenariat existe et va continuer de se développer. On travaille aussi à des initiatives avec le Collège La Cité à Ottawa.»

Quant au Moyen-Nord, le recteur indique regarder «de très, très près ce qui se passe à Sudbury. Ce qui s’est passé à l’Université Laurentienne m’a touché de très près. J’ai moi-même étudié dans un département qui n’existe plus aujourd’hui!»

«On sait qu’il y a du potentiel pour collaborer… Beaucoup de personnes ont parlé d’un réseau d’universités de langue française en Ontario. C’est une belle possibilité! Mais on va attendre de voir, laisser les gens du Moyen-Nord essayer de faire un tri dans ce qui se passe, se concerter, travailler ensemble», enchaîne Pierre Ouellette.

Le recteur estime que «ce n’est pas à nous, qui n’avons même pas encore offert notre premier cours, d’arriver à la Laurentienne et de dire “C’est comme ça que ça devrait se faire”… Mais on est très ouverts à parler avec tout le monde et à travailler de façon collaborative.»

L’UOF veut prioriser le recrutement dans la région

Pour celui qui a participé en 2012 aux États généraux sur le postsecondaire en Ontario français, orchestrés par le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), «il faut toujours se rappeler d’où vient l’UOF, c’est quoi la volonté de la communauté, des gouvernements… C’est pour remplir un besoin au niveau de l’accès aux études en français au niveau universitaire dans le Centre et le Sud-Ouest. Notre recrutement doit prioriser d’abord ces populations-là».