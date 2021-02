Profs francophones recherchés

«On travaille tous à la table de concertation nationale sur le français langue seconde. FCE est aussi présente à cette table-là et on a eu l’occasion, puisque Patrimoine canadien est le grand chef d’orchestre de dans ce projet, de se partager un peu nos projets, nos avancements. Le site Teacher 5 étoiles [lancé en juin 2020] a été vraiment celui qui a donné le ton à ce type d’exercice de recrutement là», indique néanmoins la gestionnaire de l’ACPI.

Annoncée en mai 2019 par le gouvernement du Canada, la table de concertation nationale sur le français langue seconde s’inscrit dans la Stratégie nationale de recrutement et de rétention d’enseignants, financée via le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023.

Deux enveloppes de 31,29 millions de $ sur quatre ans ont été allouées au recrutement d’enseignants pour les écoles minoritaires et au recrutement d’enseignants d’immersion et de français langue seconde. Les campagnes de l’ACPI et la CTF/FCE sont ainsi financées par Patrimoine canadien.

Des milieux différents

Au sein des deux organismes, on met l’accent sur les grandes différences entre ces deux milieux d’enseignement.

«Quand on enseigne dans un programme d’immersion, on enseigne la langue et un petit peu un élément culturel pour faire connaitre la culture qui vient avec la langue. Ce n’est pas de la construction identitaire comme on fait dans les écoles de langue française en milieu minoritaire», mentionne Anne Vinet-Roy.