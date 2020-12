Vaste étude sur les besoins en main-d’oeuvre des communautés francophones du Canada

Trois organismes nationaux de la francophonie canadienne ont obtenu du financement fédéral pour aller chercher des données sur les besoins en main-d’œuvre au sein des communautés francophones du pays.

L’Association des collèges et universités francophones du Canada (ACUFC), la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) réaliseront ensemble une vaste étude à cet effet au cours des prochains mois.

Ils prévoient en diffuser les résultats en 2022.

400 000 immigrants par année

L’ACUFC, la FCFA et RDÉE ont conclu ce partenariat dans la foulée de l’annonce, le mois dernier, des niveaux d’immigration au Canada pour les années 2021 à 2023: plus de 400 000 immigrants par année.