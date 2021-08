Élections fédérales: 5 millions de votes par la poste… au lieu de 50 000!

Le vote en personne est plus efficace

«Le lendemain de l’élection, c’est là que le dépouillement va se faire», indique Stéphane Perreault. «On va être en mesure de comparer les enveloppes reçues avec les noms qui apparaissent comme étant rayés sur la liste.»

«Il y a un travail de contre-vérification qui est fait avant même de procéder au dépouillement du vote postal. C’est un processus qui se fait le lendemain de l’élection, en présence des représentants des candidats», ajoute le DGE.

Il insiste sur le fait que le vote en personne demeure la manière la plus facile et la plus efficace de voter.

Voter sans masque pour des raisons médicales

Les personnes qui, «pour des raisons médicales», ne peuvent pas porter le masque, et qui n’auront pas pu voter par la poste, pourront tout de même exercer leur droit de vote en personne, même si le port du masque est obligatoire dans leur région.

Le directeur général des élections encourage tout de même ceux qui ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales à voter par la poste.