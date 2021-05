Les politiciens ne visent que leur réélection: vivement le mandat unique!

Encore au moment où j’écris ces lignes, le virus se répand en Inde comme une traînée de feu, mais les avions continuent d’en arriver au Canada ou ailleurs, et si ce n’est plus directement, ça l’est via d’autres pays qui n’ont pas mis cette barrière.

La situation est absurde, mais il faut faire comme si tout était toujours sous contrôle. Les prochaines élections, voyons!

Mandat unique: l’exemple de la vaccination

Ne parlons pas de la vaccination où le tâtonnement tient lieu de science.

Par exemple avec le vaccin AstraZeneca. On a d’abord assuré à des populations que c’était bon pour tout le monde, puis seulement pour les personnes âgées, puis plus du tout pour les personnes âgées, puis de nouveau parfait pour les plus de 55 ans, puis les 50, puis les 40 et maintenant les 30.

Résultat, personne ne sait plus quoi en penser. À juste titre!