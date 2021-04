Le patient à l’origine de la pandémie reste introuvable

Le rapport est le résultat d’une enquête conjointe de quatre semaines effectuée dans la province de Wuhan, plus tôt cette année, par des scientifiques chinois et internationaux.

On y trouve le détail de plusieurs des pistes suivies — dont celle d’un virus qui se serait échappé d’un laboratoire. Toutes les pistes convergent vers un «patient zéro» quelque part à l’automne 2019, soit quelques semaines ou, au plus, quelques mois avant la première observation du virus, à la mi-décembre.

Il ne fait pas de doute non plus que «l’ancêtre» de ce virus est un coronavirus sévissant chez la chauve-souris, et qu’il y a eu un animal porteur d’une version mutante, entre la «version chauve-souris» et notre SRAS-CoV-2. Mais malgré des dizaines de milliers de prélèvements chez des animaux sauvages et d’élevage, cet animal reste encore un mystère.

Origine de la pandémie: dès le début de décembre 2019

En dépit de ses limites, le rapport sur l’origine de la pandémie a été vanté par les experts comme étant l’étude d’épidémiologie moléculaire la plus complète des premiers patients à avoir contracté la covid, en décembre 2019 et janvier 2020, ainsi que de leurs liens entre eux et avec le fameux marché des fruits de mer de Huanan.

Mais il ne règle pas non plus le mystère du rôle du marché: tout tend plutôt à croire qu’il y avait déjà une transmission communautaire, lorsque des cas liés à ce marché sont apparus sur les écrans radars, à la mi-décembre 2019.