Un virus échappé d’un laboratoire? Peu plausible

Le plus haut niveau de biosécurité

Même Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, qu’on a souvent vu ces dernières semaines aux côtés du président Trump, est intervenu dans une entrevue au National Geographic le 4 mai pour dire que les preuves du caractère naturel du virus sont solides.

En somme, même s’il est impossible de «prouver» qu’un virus ne s’est pas échappé d’un laboratoire, il n’existe aucune raison de soutenir que cela s’est produit. Et l’affirmation est improbable dans la mesure où le laboratoire de Wuhan mis en cause, malgré les déficiences notées lors d’inspections en 2018, est doté du plus haut niveau de biosécurité (P4) fixé par des normes internationales.

Le marché de fruits de mer

Un consensus au sein des chercheurs veut que le SRAS-CoV-2 ait commencé comme un virus de chauve-souris qui a évolué naturellement, probablement chez un autre mammifère, pour ensuite devenir apte à infecter les humains.

Le marché de fruits de mer de Wuhan, où sont vendus des animaux sauvages, a été identifié dès le début de l’épidémie comme source de propagation, mais il n’y a encore de ce côté aucune preuve concluante.

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine avait révélé que sur les 425 premiers patients, seulement 45% avaient des liens avec le marché. Une analyse publiée le 24 janvier dans The Lancet avait révélé que trois des quatre premiers cas connus n’avaient aucun lien avec le marché.