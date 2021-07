Point Ancrage Jeunesse: prévention et soutien des jeunes Noirs à risque

«L’adolescence peut correspondre à une période de vie particulièrement critique pour les jeunes Noirs – et tous ceux issus d’unions mixtes – ayant besoin de solidifier leur estime de soi et leur confiance en eux-mêmes dans un contexte où ils vivent une certaine discrimination sociale.»

«Sans soutien ni accompagnement, de nombreux jeunes Noirs s’associent à des gangs de rues menant leur vie dans la violence et la criminalité. Nous devons les outiller et outiller notre société afin de prévenir et désamorcer ce désastre social. C’est la mission de Point Ancrage Jeunesse.»

C’est en Ontario qu’on trouve le plus grand nombre de gangs de jeunes et de membres de ces groupes, soit plus de 200 gangs comptant plus de 3 300 membres, selon le ministère fédéral de la Sécurité publique.

Près de la moitié de tous les membres des gangs de jeunes sont âgés de moins de 18 ans.

Les Afro-Canadiens représentent la plus grande proportion des membres des gangs de jeunes (25%).