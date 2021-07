Pleins feux sur le bien-être et la santé mentale des jeunes avec le MOFIF

«Il permettra aussi aux parents d’avoir accès gratuitement à des activités conçues sur mesure visant à réénergiser positivement leurs enfants grâce aux interventions d’un personnel professionnel spécialisé.»

Ateliers pour les 5 à 11 ans et pour les 12 ans et plus

Une série de sept ateliers virtuels (plateforme ZOOM) axés sur la santé mentale seront offerts aux groupes de 5 à 11 ans et de 12 ans et plus.

Les ateliers auront lieu les lundis matin de 10h à 11h30, du 5 juillet au 16 août, pour les 5 à 11 ans. Et les mercredis de 18h à 19h30, du 7 juillet au 18 août, pour les 12 ans et plus.

Voici les thèmes qui seront abordés :

Atelier #1: On ne lâche pas !

Atelier #2: Comment retrouver son calme ?

Atelier #3: L’utilisation excessive des écrans

Ateliers #4: La gestion des émotions et santé mentale

Ateliers #5: Équilibre de vie et santé mentale

Atelier #6: La musique comme thérapie

Atelier #7: L’émotion en mouvement

Les animateurs des ateliers incluent: