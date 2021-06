Le Collège Boréal travaillera avec le Centre francophone

Centre francophone multiservices

Au-delà d’assurer une présence d’intervenants du CFGT sur campus, le CFGT s’engage à continuer d’offrir des occasions de stages en milieu de travail dans ses locaux du 555 Richmond Ouest, où il offre des services juridiques, une clinique de santé et divers services dont de l’appui en santé mentale.

«Le CFGT fournira aux étudiants un milieu stimulant», précise Lise Béland, vice-présidente pour Toronto et Centre-Sud-Ouest et responsable des secteurs des Services d’emploi et en immigration au Collège Boréal.

«Entre autres, les étudiantes vont pouvoir acquérir une précieuse expérience en milieu professionnel en mettant en pratique ce qu’ils ont appris dans des domaines aussi variés que l’administration, la santé, le droit, et l’éducation à la petite enfance, entre autres.»

Le Collège et le Centre envisagent aussi de collaborer sur demandes de subventions communes pour certains projets.

Échanges de bons procédés

«Nous avons l’habitude d’accueillir le Centre francophone lors de notre foire annuelle des services communautaires», ajoute Gilles Marchildon, directeur du campus de Toronto. «Avec cette entente, les occasions vont se multiplier.»