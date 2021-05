Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient d’embaucher Aline Nizigama comme directrice des projets stratégiques et partenariats. C’est elle qui va piloter sa prochaine initiative majeure dans le logement social.

La directrice générale du Centre, Florence Ngenzebuhoro, explique que «parmi les projets prioritaires et innovateurs dans le nouveau plan stratégique du Centre, se trouvent le lancement de logements communautaires abordables».

«Pour ce faire, nous sommes fiers d’avoir recruté une directrice visionnaire, expérimentée, enthousiaste et capable de rallier les partenaires nécessaires au succès de ces projets.» Elle entre en fonction le 31 mai.

Au service des femmes les plus démunies

Aline Nizigama occupe présentement le poste de chef de service, accessibilité linguistique (bilingue) à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), où elle gère les services en français et d’autres initiatives axées sur la diversité et à l’inclusion.

Elle est également présidente du Conseil d’administration de Margaret’s Housing and Community Support Services, depuis de nombreuses années, qui est une agence qui offre un continuum de services et d’options de logement social pour les femmes ayant des défis de santé mentale et de dépendances.

Expérience au gouvernement de l’Ontario

Aline Nizigama a aussi travaillé au sein de la fonction publique de l’Ontario dans les services en français, notamment au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au ministère des Affaires francophones.