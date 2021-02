Aide alimentaire aux Noirs de Scarborough, grâce au Centre francophone et à TAIBU

Il offre sur tout le territoire des soins de santé primaires et promotion de la santé, des programmes de santé mentale pour enfants et pour adultes, le développement de l’enfance, les services d’emplois, l’aide juridique, l’accueil et l’établissement pour les nouveaux arrivants, les relations communautaires et le bénévolat.

Le CFGT organise chaque année une journée d’activités et un gala marquant la fin du Mois de l’histoire des Noirs. L’événement de 2021 aura lieu le 6 mars à partir de 14h sur Facebook et YouTube. Le chanteur québécois Corneille en sera l’invité d’honneur.