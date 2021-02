Des Canadiens noirs célébrés en tableau périodique

Présence LGBTQ

La cofondatrice du collectif Parents pour la diversité précise aussi que «l’intersectionnalité» a fait partie des critères pour faire apparaître cette diversité au sein de la communauté noire canadienne.

«Dans la communauté noire, il y a une homophobie et une transphobie très fortes, assure-t-elle. C’était donc essentiel que la communauté LGBTQ ait aussi sa place dans le tableau.»

À cet effet s’y trouvent notamment Afua (Ava Pamela) Cooper, éducatrice, historienne, performeuse et poétesse, et Rinaldo Walcott, directeur de l’Institut d’études sur les femmes et le genre et professeur agrégé à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.

Un exercice délicat

Mante Molepo souligne aussi la tentative de faire transparaître des personnes de différentes religions. «C’est vraiment un exercice délicat», précise-t-elle.

«Il y a beaucoup plus d’individus dont les contributions et les histoires méritent d’être célébrées, en plus de ceux que j’ai inclus dans le tableau, concède Amber Labelle. Nous avons discuté de la mise à jour du tableau chaque année pour apporter de nouvelles voix et de nouvelles histoires.»