TOUS DEBOUT contre le racisme, pour la liberté d’aimer

Rahim voulait échapper à la violence de son pays en venant en France. Or, elle le suit jusqu’à Trifouillis-les-Oies.

Voici un court échange entre Rahim et Anton-Gossip-Boy:

– Merci, souffle-t-il.

– Merci? Alors que je t’ai dénoncé?

– Tu m’as obligé à arrêter de mentir.

Bref commentaire sur le style du roman: les dialogues sont parfois crus, des mots d’argot et du slang anglais se glissent ici et là, et le français de Rahim est parfois boiteux. «Quelqu’un il doit se révolter… Je ne suis pas dans l’accord avec ce qu’il a fait…»

Agnès Marot et Cindy Van Wilder ont écrit un roman à quatre mains pour montrer avec force qu’il faut continuer à se battre contre vents et marées… Pour ce qui est juste. Pour la liberté d’aimer qui on veut. Pour l’éradication du racisme ambiant.