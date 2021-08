Viser l’économie équitable pour les femmes entrepreneures de la diversité

Le Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), géré via le Diversity Institute de l’Université Ryerson, a récemment publié son rapport État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada 2021 centré sur les réalités des femmes entrepreneures noires et autochtones, ainsi que l’intersectionnalité dans le contexte de la pandémie.

«Nos constats mettent le projecteur sur les profils et les défis des femmes entrepreneures issues de la diversité», selon la directrice du marketing et des communications au Diversity Institute, Sabine Soumare.

«Mais aussi sur l’opportunité de faire progresser l’entrepreneuriat féminin comme apport essentiel à notre économie durable.»

Statistiques révélatrices

Le rapport de l’Institut souligne plusieurs statistiques révélatrices:

Les femmes entrepreneures sont plus jeunes et plus scolarisées que les hommes entrepreneurs.

37% des femmes entrepreneures travaillent à leur propre compte.

Seulement 15% des femmes entrepreneures sont propriétaires d’une société incorporée.

92% des entreprises gérées par des femmes comptent moins de 20 employés.

Vulnérabilité des femmes entrepreneures

«De par leur secteur d’activité et le manque de ressources financières, les femmes entrepreneures sont plus vulnérables que les hommes entrepreneurs… qui ont plus facilement accès aux capitaux», mentionne Sabine Soumare.