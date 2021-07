Synergies parmi les acteurs économiques

Le pilotage et la gestion du programme Mentorat RésOntario sont confiés au Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA), l’un des membres fondateurs de la FGA.

«Maintenant plus que jamais, il est nécessaire pour les entrepreneurs et dirigeants de continuellement développer et renforcer leurs connaissances, leurs habiletés et leurs compétences afin de demeurer pertinents», a déclaré Lise Sarazin, directrice générale du RGA. «Nous sommes fiers de faire partie de la solution avec RésOntario et La Cité.»

Cette nouvelle initiative «permettra d’accroître les synergies parmi les acteurs du développement économique de l’Ontario français», selon la présidente-directrice générale du Collège La Cité, Lise Bourgeois.

«Nous espérons qu’un grand nombre d’entrepreneurs se joindront à ce projet novateur pour devenir des mentors pour la relève, créateurs d’alliances stratégiques au profit de la communauté entrepreneuriale francophone.»

Une première formation des mentors débutera le 25 août en ligne.