Un nouveau Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

Un Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie vient d’être créé par les gouvernements des deux provinces centrales du pays. Il sera remis dans le cadre du volet francophone du Toronto Global Forum le 8 novembre prochain.

Les ministres Sonia LeBel (Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec), Caroline Mulroney (Affaires francophones de l’Ontario) et Vic Fideli (Développement économique, Création d’emplois et Commerce de l’Ontario) en ont fait l’annonce ce jeudi 20 mai dans le cadre de la Grande Rencontre 2021 des chambres de commerce du Québec et d’autres chambres de commerce francophones au Canada, dont la nouvelle Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA).

Deux entreprises gagnantes

Cette toute nouvelle récompense vise à reconnaître l’excellence d’entreprises francophones qui se sont démarquées à l’échelle interprovinciale «par leur contribution significative dans l’accroissement des échanges entre le Québec et l’Ontario».

Chaque année, deux gagnants du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, un dans chaque province, recevront jusqu’à 10 000 $ pour couvrir les coûts d’inscription et de participation à un programme d’accélération des affaires, à un programme d’accélération du commerce, pour l’adhésion à une association commerciale ou d’autres possibilités pour les aider à solidifier leur capacité commerciale interprovinciale.

Pour poser leur candidature (à compter du 21 juin), les entreprises doivent s’être démarquées «en matière d’exportation vers l’une ou l’autre des provinces, en ayant la francophonie à coeur dans leurs échanges».