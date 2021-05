L’économie franco-ontarienne : de la place pour des femmes et des immigrants

L’Ontario compte plus de 18 000 PME francophones, soit 4,2% des PME de la province, plus souvent dirigées par des hommes et des natifs du Canada que la moyenne des autres entreprises. C’est ce qu’on apprend dans le premier Profil sommaire de l’économie franco-ontarienne, que vient de publier la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA).

À elle seule, la province compte près de 50% des entreprises francophones hors Québec. Ce qui est un peu normal puisque plus de 50% des francophones hors Québec vivent en Ontario.

Un état des lieux de l’économie franco-ontarienne

La FGA dresse ici un portrait de l’économie franco-ontarienne afin de cibler les priorités qui permettraient de «renforcer l’écosystème économique francophone de la province», selon l’organisme créé au début de l’année par une quinzaine de partenaires autour du Club canadien de Toronto.

Cet état des lieux se fonde sur des données et extrapolations de l’Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, produite par Statistique Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ainsi que sur le Portrait économique des personnes bilingues au Canada réalisé par le Conference Board du Canada pour l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne.

Près de 900 000 travailleurs bilingues

La FGA note qu’en Ontario, 898 190 travailleurs, soit 11,5% de la main-d’oeuvre, sont bilingues et produisent 12,1% du produit intérieur brut (PIB), soit tout près de 80 milliards $.