Quartier d’affaires : la nouvelle plateforme franco-ontarienne est ouverte

La plateforme Quartier d’affaires, qui permet aux entreprises franco-ontariennes d’inscrire leurs produits et services offerts au grand public, est maintenant en ligne.

Cet outil bilingue de la nouvelle Fédération des gens d’affaires de l’Ontario (FGA) complémente sa plateforme de services aux entreprises B2Bee lancée à la fin de janvier.

Quartier d’affaires : ce que nos entreprises ont à offrir

Quartier d’affaires offre un panorama de la richesse économique et culturelle que représentent les entreprises francophones de l’Ontario.

Les entreprises franco-ontariennes qui cherchent à gagner en visibilité et à vendre leurs produits et services au grand public, non seulement en Ontario mais dans tout le pays, ont tout intérêt à s’y inscrire.

C’est gratuit pour l’instant, mais il est mentionné dans le site qu’on passera à un modèle payant, présumément quand la relance post-covid sera amorcée.