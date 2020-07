Une plateforme de partage bilingue et gratuite pour les entrepreneures

La plateforme de partage bilingue et gratuite est un outil interactif qui permet aux entrepreneures de «donner» et de «demander», elles peuvent en effet échanger des bonnes pratiques, des conseils et des astuces.

Elles peuvent également demander de l’aide aux membres du réseau pour développer un plan d’affaires, trouver du financement, ouvrir une plateforme de commerce en ligne, etc.

Pourquoi et comment l’utiliser?

Lorsque la CoViD-19 a commencé à se propager dans l’ensemble du pays, de nombreuses entreprises et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises ont très vite subi des pertes économiques assez importantes.

Afin de répondre à cette crise qui touche considérablement les entreprises dirigées par des femmes, le Portail de connaissance en entrepreneuriat a très rapidement mis sur pied des sessions d’informations pour consulter les entrepreneures et les informer afin d’offrir une aide adéquate.