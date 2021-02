Sabine Soumare : «Oui, c’est possible»

Apprentissage unique

Son passage au ministère a été marqué par des dossiers clés auxquels elle a contribué: l’Université de l’Ontario français, le rôle de l’Ontario comme membre observateur à l’Organisation internationale de la Francophonie, l’autonomie de l’Office des Affaires francophones.

« Ce poste m’a ouvert les yeux sur la politique ontarienne et canadienne ainsi que sur le rôle et les enjeux des communications d’un bureau ministériel. Une expérience unique faisant preuve que tout est possible », explique Sabine.

Notons qu’en 2020, Sabine fut la directrice de tournée et conseillère en Affaires francophones de la députée provinciale Mitzie Hunter, candidate à la course à la chefferie du Parti libéral de l’Ontario.

Entrepreneuriat

Son poste politique prend fin à la suite des élections du gouvernement Ford. Sabine décide alors de se lancer dans une toute nouvelle aventure, créer sa propre entreprise dBrief Consulting.

Elle offre des services de conseils stratégiques en communications et relations gouvernementales aux organismes sans but lucratif qui représentent les intérêts des femmes, des nouveaux arrivants et de la communauté francophone.