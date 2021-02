«L’adaptation est notre meilleur atout!» – Djennie Laguerre

Mois des Noirs

À l’occasion de ce Mois de l’Histoire des Noirs, Djennie parcourt nos écoles franco-ontariennes où elle propose un spectacle virtuel de contes, danses et musique sur le thème de La Résilience et l’excellence du peuple noir.

Elle participe aussi au grand spectacle Story from the Motherland and Many Lands de Storyteller Canada comme conteuse francophone.

Voilà Djennie Laguerre: une femme artiste de caractère, dotée d’un sens de l’adaptation exemplaire. Son parcours professionnel fait preuve d’une détermination constamment renouvelée face aux défis de la vie.