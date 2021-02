Djoleï Justine Gogoua fait vivre «l’appartenance culturelle»

«La pandémie touche à toutes les sphères de notre vie. On doit plus que jamais être bien ancré dans notre identité communautaire.»

C’est ce que fait valoir Djoleï Justine Gogoua, artiste multidisciplinaire d’origine ivoirienne, bien connue du public franco-ontarien, qui était la conférencière invitée au programme virtuel Un soir au village pour sortir de l’isolement du confinement, proposé par le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) vendredi 29 janvier.

«Dynamiser le dialogue par l’entremise d’activités culturelles et ludiques est vital pour assurer le bien-être de nos communautés», dit-elle. «Pour vivre et survivre en temps de confinement, il est essentiel de ressentir notre appartenance communautaire et culturelle. Elle est le pilier de notre pérennité. Nous en sommes ses héritiers.»

Bien-être des familles

C’est dans ce cadre que poésie, contes et musique, humour et discussion figuraient au menu de cette soirée socio-culturelle animée par Justine Gogoua.

Depuis 10 ans, le CCF promeut le bien-être des familles francophones, toutes cultures confondues, dans un environnement sain et sans barrières, afin d’améliorer leur qualité de vie.