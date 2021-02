Horly Mata et l’architecture moderne: une passion

L’architecte Horly Mata a quitté sa ville natale Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), pour s’établir à Toronto en juin 2017.

«Parce que je suis constamment à la recherche de nouveaux défis, hors des sentiers battus, je n’aime pas la facilité», explique-t-il.

Détenteur d’une maîtrise en architecture de l’Institut Supérieur d’architecture et d’urbanisme de Kinshasa, Horly possède quatre ans d’expérience comme architecte en RDC et un peu plus d’un an comme designer architectural auprès de l’entreprise torontoise ERA Architects.

Défis d’adaptation

Comme pour de nombreux nouveaux arrivants, l’un des principaux défis professionnels d’Horly consiste à transférer ses compétences acquises dans son pays d’origine auprès de notre contexte socio-économique canadien.

«Prioriser la gestion du temps, s’acclimater au Nord (la température influence le dessin architectural), adapter mon expérience…»