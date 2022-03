Trois Prix de la Francophonie de l’Ontario 2022

William Burton était aussi membre du jury, avec Gilles Fontaine, ancien directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, Maxim Jean-Louis, PDG du réseau d’éducation et de formation à distance Contact Nord, et Gabrielle Lopez, directrice générale de la Coalition ontarienne de la formation des adultes.

De l’avis du jury, «les trois lauréat.e.s 2022 sont des modèles exemplaires d’engagement et de dévouement qui font rayonner la francophonie ontarienne dans toute sa diversité».

Remis tous les 2 ou 3 ans

«Les lauréats des Prix de la Francophonie ont tous en commun le leadership et l’engagement qui permettent à cette province de se développer, d’innover et de prospérer en français», a mentionné Doug Ford.

Caroline Mulroney a souligné que «toutes ces candidates et ces candidats démontrent chaque jour par leur engagement, le dynamisme d’une francophonie toujours plus avant-gardiste, épanouie et talentueuse».

L’année 2022 marque la septième édition des Prix de la francophonie de l’Ontario, remis tous les 2 ou 3 ans. Ces prix ont été créés en 2006 pour marquer le 20e anniversaire de la Loi sur les services en français.