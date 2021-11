Kyan Cuisine et mPhase: Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

Kyan Cuisine, de la région d’Ottawa, et mPhase, de Montréal, sont les premières entreprises lauréates du nouveau Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Les ministres Caroline Mulroney, pour l’Ontario, et Sonia LeBel, pour le Québec, ont remis ces prix le 8 novembre dans le cadre du volet francophone du 15e Toronto Global Forum, un événement de trois jours à l’hôtel Royal York de Toronto.

«C’est Caroline Mulroney qui a voulu ça», raconte Sonia LeBel en entrevue à l-express.ca, «voyant que le Québec remettait un prix semblable en Acadie.»

Des entreprises qui se démarquent

Organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la nouvelle Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), le Prix de 10 000 $ récompense des entreprises «qui se sont démarquées en matière d’exportation vers l’une ou l’autre des provinces, en ayant la francophonie à coeur dans leurs échanges».

Kyan Cuisine, qui remportait récemment le prix Coup de coeur de l’année au gala des PME de la Société économique de l’Ontario, se spécialise dans la production et la livraison de repas à base de plantes dans les régions de Prescott-Russell, d’Ottawa et de l’Outaouais. Les trois copropriétaires Vanessa Viau, Aude Martel et Samuel Doucet «accordent une grande importance à desservir la population en français et tirent une grande fierté à pouvoir faire des affaires tant en Ontario qu’au Québec».