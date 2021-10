William Burton, prix Jeune entrepreneur de l’année au Gala RelèveON

Les lauréat(e)s de ces cinq catégories remportent une séance de développement professionnel d’une valeur de 2 000 $, en plus d’une couverture médiatique sur les plateformes de Radio-Canada, en plus d’opportunités pour développer leur réseau professionnel.

Cette soirée a également été l’occasion de remettre le Prix Hommage Stéphane Teasdale, présenté par Cassels, à Glenn O’Farrell, ancien PDG de TFO, actuellement chef de la direction et ombudsman des assurances des personnes du Canada.

Le gala des PME de la SÉO

Le lendemain, 28 octobre, la Société économique de l’Ontario (SÉO) a célébré les efforts et le succès des entreprises francophones et bilingues de la province lors de son Gala des PME. Les lauréats et les lauréates sont:

Prix Femme entrepreneure: Nathalie et Chantale Deslauriers du Studio Shanthaly à Embrun, dans l’Est ontarien.

Prix Jeune entrepreneur(e): Lexine Ménard de Lexine Photographie Corp., d’Embrun également.