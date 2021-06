Un prix à la meilleure élève en français, de la part d’une pionnière

Après quelques semaines, Claudette Lupien ayant d’autres obligations majeures, c’est Irène Morin qui a pris les rênes du projet.

L’octogénaire, dont l’esprit et la voix n’ont rien perdu de leur fougue et de leur bonne humeur, rassemble des documents qu’elle compte donner en personne, en septembre, à la bibliothèque de l’école pour préserver son histoire.

Elle souhaite aussi visiter l’école secondaire Sainte-Famille, à Mississauga, qui n’existait pas à son époque.

Contre des politiciens qui ne comprenaient pas

«Le combat s’est avéré difficile, douloureux, frustrant et décourageant», poursuit-elle. «Car nous faisions face à des politiciens aguerris de langue anglaise qui ne comprenaient pas les droits des francophones en Ontario.»

«Malgré tout, après 10 longs mois de sacrifices et de négociations menés par l’ACFO (l’ancêtre de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario), dont le président était Omer Deslauriers, et avec l’aide inestimable du sous-ministre à l’Éducation Laurier Carrière, de l’inspecteur d’école Raymond Léger, et surtout des nombreux parents, nous avons pu voir notre projet réalisé.»