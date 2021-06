Des célébrations virtuelles pour les diplômés 2021 de MonAvenir

Les destinations postsecondaires, multiples et variées, touchent tous les domaines: la biologie, les sciences, l’ingénierie, les arts en passant par le commerce ou le droit, en français ou en anglais, à travers le Canada, aux États-Unis ou encore en Europe.

Fierté et reconnaissance

André Blais, le directeur de l’éducation, a tenu à reconnaître l’excellent travail des élèves et des membres du personnel durant cette année hors de l’ordinaire.

«Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants des efforts soutenus, des capacités d’adaptation et de la résilience de nos élèves», a déclaré le directeur de l’Éducation, André Blais. «Cette année bien particulière va leur permettre d’affronter l’avenir en changement et les défis qu’ils rencontreront.»

«À tous les finissants, vous pouvez être fiers et heureux de votre réussite! Cette année fut rythmée en terme de fermeture et d’ouverture des écoles, de mise en place de cohorte, de mise en place de mesures et protocoles sanitaires stricts, du report de la semaine de relâche et d’apprentissage en virtuel. Ainsi nous pouvons affirmer que l’année scolaire 2020-2021 restera gravée dans les mémoires et unique en son genre.»