Rire et Lire avec MonAvenir : des activités culturelles pour les enfants

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre Toronto et le Centre-Sud de l’Ontario jusqu’aux chutes du Niagara, présente une série d’activités culturelles pour les enfants de 3 à 5 ans: en ligne, en direct, gratuites.

«Rire et Lire avec MonAvenir» se déroule de ce samedi 24 avril jusqu’au 2 juin. Les enfants y découvriront une douzaine d’artistes et d’animateurs pour une dose de plaisir garanti.

Au programme: spectacles musicaux, lectures de contes, ateliers de clown et de danse, séances de zumba et de yoga, et plein d’autres surprises créatives et stimulantes. Tout en français.