Pourquoi les enfants doivent apprendre à jouer d’un instrument de musique

Ainsi, les enfants doués en musique auraient un avantage dans le développement de leurs compétences linguistiques. Un atout non négligeable pour tous les enfants musiciens.

2 – Les enfants musiciens sont plus concentrés

Coordination de son corps, dĂ©veloppement de son ouĂŻe, de son toucher et travail d’imagination, jouer d’un instrument de musique sollicite plusieurs parties du corps en mĂŞme temps.

Et toute cette coordination nĂ©cessite une grande capacitĂ© d’auto-rĂ©flexion, de contrĂ´le de soi et de concentration. Des compĂ©tences que l’on retrouve donc plus souvent chez les enfants musiciens.

Une meilleure mémoire

En atteste une Ă©tude publiĂ©e le 8 octobre 2020 dans la revue Frontiers in Neuroscience par des scientifiques chiliens. Selon eux, les enfants qui savent jouer d’un instrument de musique parviennent mieux Ă se concentrer et Ă mĂ©moriser grâce Ă un meilleur dĂ©veloppement de leurs rĂ©gions cĂ©rĂ©brales du contrĂ´le de l’attention et du codage auditif.

Ils sont parvenus Ă ces conclusions en travaillant sur un Ă©chantillon de 40 enfants âgĂ©s de 10 Ă 13 ans. La moitiĂ© d’entre eux jouaient d’un instrument depuis au moins deux ans et deux heures par semaine, l’autre moitiĂ© se contentait de la formation musicale Ă l’Ă©cole.