La musique de Mozart rend plus intelligent?

La musique classique, celle composée par Wolfgang Amadeus Mozart en particulier, rend-elle plus intelligent et pourrait-elle combattre l’épilepsie? Cette hypothèse est suffisamment séduisante pour avoir engendré de nombreux livres et DVD pour enfants.

Augmentation du «raisonnement spatial»

En 1993, un article de la revue Nature conclut qu’écouter la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart entraînerait une augmentation temporaire du «raisonnement spatial», c’est-à-dire la capacité à manipuler mentalement des formes et à se repérer dans un espace.

Certains médias extrapolent alors: la musique de Mozart améliorerait l’intelligence.

Quelques années plus tard, l’auteur américain Don Campbell publie un livre intitulé L’effet Mozart. Il y expose cette théorie selon laquelle la musique du compositeur autrichien aurait des effets bénéfiques sur le développement mental.

En 1998, le gouverneur américain de la Georgie, Zell Miller, suggère même de débloquer 105 000 $ du budget de son État pour offrir un CD de Mozart à chaque nouveau-né.