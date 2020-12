La musique baroque dans tous ses états

Le baroque plus accessible

Susie Napper estime que «la musique baroque est souvent plus accessible que les grands orchestres symphoniques, et encore plus en temps de pandémie». Elle évoque notamment cette part d’intimité dans les ensembles qui leur permettent d’interpréter de la musique ancienne malgré les difficultés du moment.

Elle mentionne notamment sa dernière expérience à la salle Bourgie de Montréal. «Nous avons enregistré l’Art de la fugue pour quatre musiciens. C’est une œuvre grandiose de Bach qui a été très facile à interpréter avec les nouvelles consignes du ministère de la Santé», indique-t-elle.

Susie Napper ajoute que «[la pandémie est] une aubaine pour l’interprétation historique, tout le monde ayant accès au concert via Internet.»

Prises de vue des détails

Michel Joanny-Furtin, journaliste et chroniqueur en musique classique et lyrique, semble plus réservé et regrette la fermeture des salles de concert. «L’intimité, le partage et la magie d’une interprétation baroque se dissipent quelque peu lorsqu’on regarde cela sur Internet.»

Il avoue toutefois qu’il est bien pratique de pouvoir rester chez soi, tout en évoquant quelques astuces pour vivre l’expérience de manière optimale. Il semblerait que, comme au hockey, «certaines productions font la différence par leurs prises de vue des détails comme le jeu de mains des artistes, leur respiration…»