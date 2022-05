Oasis Centre des femmes: 27 ans de lutte contre les violences

La pandémie n’a rien arrangé

Et le combat d’Oasis centre des femmes n’est pas prêt de s’arrêter. L’association s’inquiète des effets continus de la crise de la covid et des confinements successifs sur la sécurité des femmes. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une hausse de la violence conjugale et de nombreux féminicides.

Les femmes sont aussi à risque de subir la cyber-violence sexuelle ou l’exploitation sexuelle. Souvent à cause de la précarité financière, de l’insécurité d’emploi et de l’isolement social. Malgré la pandémie, Oasis centre des femmes continue d’offrir des services sécuritaires pour venir en aide à ces femmes.

Le combat continue

«Au Canada, une femme sur trois sera victime d’une agression à caractère sexuel au cours de sa vie», explique Dada Gasirabo.

Par delà ce constat, la réflexion s’impose. Cette célébration d’Oasis était aussi l’occasion d’organiser un panel de discussion autour des violences sexuelles.

On y trouvait Anne David, directrice du Centre des femmes francophones (COLIBRI) du Comté de Simcoe, et Serge Paul, allié d’Oasis. Mais aussi Viviane Kone, avocate à la clinique juridique du Centre francophone du Grand Toronto chargé des cas d’agressions sexuelles. Était aussi présente Hirut Melaku, doctorante et militante dans le domaine des violences sexuelles sous une diversité d’angles.