Serge Paul, un homme allié à Oasis Centre des femmes

Serge Paul habite au Canada depuis plus de 20 ans. Dire qu’il est bien intégré relève de l’euphémisme: agent de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde, il est aussi président de l’ACFO-Toronto et co-président du Comité consultatif des affaires francophones de la Ville de Toronto. C’est un habitué de la scène de Franc’Open Mic.

On le connaît moins pour son travail bénévole auprès d’Oasis Centre des femmes. Il nous raconte son expérience en tant qu’«homme allié» contre la violence faite aux femmes.

Comment êtes-vous arrivé à Oasis?

Je connaissais Oasis Centre des femmes depuis longtemps, à travers mon travail, mais aussi leurs actions dans la communauté francophone. Volontairement, il y a 10 ans, j’ai commencé à travailler avec l’association en proposant des ateliers pour comprendre le système scolaire ontarien.

Ça a beaucoup servi aux femmes qui venaient d’arriver au Canada. Au fur et à mesure, j’ai rejoint le projet des hommes alliés. Cet atelier permet aux hommes soutenant la cause féministe de pouvoir en parler et discuter avec d’autres hommes ambassadeurs.

En quoi consiste le travail des hommes alliés d’Oasis?

Dans notre groupe, nous sommes une dizaine d’hommes. On se rencontre régulièrement en virtuel à travers des ateliers et discussions sur le sujet du féminisme et des violences faites aux femmes. On propose des activités autour de ces sujets, et on les met en place en collaboration avec Oasis pour coordonner les événements.