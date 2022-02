Olga Lambert et Oasis Centre des femmes: le goût d’aider les autres

Olga ne s’arrête pas là

Après avoir fait son temps à Oasis, Olga ne s’est pas arrêtée là. En 2007, elle fonde avec une amie People of Motherland – Un monde de culture.

En faisant la promotion de la culture et des arts africains, cette association contribue à la vitalité de la communauté afro-canadienne.

«Nos enfants sont nés ici, mais nous voulions leur faire partager une part de leur culture, d’origine africaine. Alors on a commencé quelques parents, et d’autres nous ont rejoints. Jusqu’à former une véritable organisation», explique-t-elle.

Olga et Georgette gèrent depuis 15 ans le pavillon africain du festival multiculturel Carassauga, à Mississauga. Désormais, plus de 15 pays africains de la diaspora sont représentés au Pavillon Africain de Carassauga. Il attire chaque année «normale» (sans pandémie) plus de 15 000 visiteurs.

Tout le monde peut faire du bénévolat

Olga en est persuadée: «Chacun peut faire du bénévolat à son niveau, donner un peu de son temps aux autres, même une heure par semaine. On peut aider de différentes façons, en se trouvant une passion et en gagnant en expérience.»