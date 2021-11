Heureux retour à la normale des soirées Franc’Open Mic

C’est aussi sur la scène du Free Times Café qu’il s’est mis au stand up lors d’une soirée dont le thème était « Sortir de sa zone de confort ».

La joie du retour de Franc’Open Mic

Ce qui rassemblait public et artistes lors de cette soirée, c’était avant tout le bonheur de se retrouver après ces derniers temps anormaux.

Grégoire vient à Franc’Open Mic régulièrement depuis trois ans. « On retrouve les habitués et on rencontre de nouvelles personnes, c’est un rendez-vous qui fait vraiment du bien. »

« Je suis vraiment heureux que ces soirées reprennent enfin » se réjouit Laurent. « On s’est vus avec quelques amis pendant la pandémie pour faire de la musique ensemble, mais ce n’est pas pareil. C’est un bol d’air indescriptible de pouvoir se retrouver ici ce soir. »

D’autres se rendaient à Franc’Open Mic pour la première fois.