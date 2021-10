Une quarantaine de conférences, films, concerts à l’Alliance française de Toronto jusqu’en avril

L’Alliance française de Toronto (AFT) vient de lancer sa saison culturelle 2021-22. Les amateurs de culture francophone peuvent se réjouir puisque la programmation comprendra des dizaines de conférences, films, concerts et autres spectacles en ligne, mais aussi en présentiel.

« Après un an et demi de fermeture et de programmes virtuels, nous sommes ravis que le théâtre ait pu rouvrir ses portes au public », a annoncé l’animatrice Katia Valisolala, du service culturel de l’AFT. En effet, la cérémonie d’ouverture, mardi soir, avait eu lieu devant public au Théâtre Spadina, ainsi que sur Zoom.

C’est une nouvelle saison d’autant plus importante qu’en 2022, l’Alliance française de Toronto fêtera ses 120 ans. Depuis quelques semaines, l’AFT a aussi un nouveau directeur général, en la personne de Pierre Emmanuel Jacob. Celui-ci s’est donné pour mission de «reconquérir les publics» après le creux de la pandémie.

Et c’est une nouvelle directrice culturelle, Olimpia Lombardi, qui a présenté la programmation élaborée par sa prédécesseure Laetitia Delemarre. « Après ces longs mois de restriction, nous avons tous soif de culture, d’échange et de partage », a-t-elle dit.

Une saison 2021-22 au format hybride

Tous les publics et toutes les formes de création sont mis à l’honneur en 2021-22.