Le nouveau DG de l’Alliance française de Toronto à la reconquête des publics

«C’est à la fois un plaisir et un honneur que de prendre la direction de l’Alliance française de Toronto», commente M. Jacob.

«Un plaisir d’abord, celui d’être au Canada, de découvrir ce grand pays, d’être nommé dans une ville de culture et de grande créativité.»

«Un honneur ensuite, celui de prendre la direction d’une institution qui, depuis plus d’un siècle, oeuvre au rayonnement du français et de la Francophonie.»

Principal centre culturel franco-torontois

Le nouveau DG salue son conseil d’administration et son personnel, avec qui «nous continuerons à faire de l’Alliance française de Toronto un centre culturel de premier plan, un espace ouvert à la créativité et au dialogue interculturel, un lieu d’échange et de réflexion, un centre de langue avec une offre de cours de français stimulante et passionnante».

École privée de français pour adultes, et maintenant aussi pour jeunes, l’AFT est devenue le principal centre culturel francophone de Toronto, avec son théâtre de 150 places pour le cinéma et les conférences, sa galerie d’art, et un jour (selon la progression de travaux de la TTC en face) son café-terrasse.