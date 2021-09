Jean Grenier-Godard devient directeur général de l’AFRY

«L’expérience de M. Grenier-Godard lui permettra rapidement de solidifier les bases de notre organisme. De plus, l’AFRY bénéficiera grandement de son leadership, sa vision et de sa fierté francophone pour faire rayonner l’organisation, ses projets et ses services.».

Une passion pour la francophonie

«J’ai une réelle passion pour la francophonie, et l’AFRY me donne accès à l’aspect communautaire», explique le nouveau directeur général.

«À titre de nouveau résident de la région de York, j’ai hâte de découvrir la richesse culturelle et linguistique de notre communauté francophone. Nous avons une place importante ici et je veux m’assurer que les liens et les services soient offerts selon les besoins.»

M. Grenier Godard a remercié Joannie Blais et Mona Babin, directrices générales par intérim. «Elles ont bien porté le flambeau de la direction durant la dernière année.»