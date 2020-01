L’AFRY fête son premier centre «ON y va» à Markham

«Ce jour est vraiment historique», affirmait vendredi matin John-Mathieu Kerby, membre du conseil d’administration de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), lors de l’inauguration officielle d’un premier centre pour l’enfance et la famille ON y va dans l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys, à Markham.

Les centres ON y va, financés par la province, sont dédiés à l’accueil et l’accompagnement des familles francophones d’enfants de 0 à 6 ans, et leurs offrent plusieurs services gratuits.

Ouvert du mardi au samedi, le nouveau service dans la région de York permet aux parents et aux enfants d’évoluer dans un lieu ludique, inclusif, sécuritaire et francophone.

«Ces centres jouent un rôle essentiel pour le bon développement de nos enfants», indique le député de Markham-Thornhill à Queen’s Park, Logan Kanapathi, qui participait à la fête.

Besoin réel

La création de ce centre répond à un besoin identifié il y a déjà longtemps, explique Nadia Martins, directrice générale de l’AFRY. Dès 2011, une planification stratégique avait été effectuée afin de connaître les besoins des familles francophones.