La Fête nationale des Français au ciné-parc de la Place Ontario

Illuminations en bleu-blanc-rouge

On pourra également prendre part à l’illumination de la tour CN en bleu-blanc-rouge grâce à un concours de photographie.

Et on pourra suivre en direct l’illumination des chutes de Niagara le soir du 14 juillet à 22 heures précises, pendant 15 minutes.

Le consul général Tudor Alexis participera à une cérémonie officielle le 14 juillet, limitée à 25 personnes (sur invitation) en raison des mesures sanitaires anti-covid encore en vigueur.

Adieu les cons

Par contre, près de 200 automobilistes pourront participer à une cérémonie du 14 juillet en mode «drive-in» à la Place Ontario.

Ce sera suivi de la projection du film Adieu Les Cons, écrit et réalisé par Albert Dupontel en 2020. Il a été nommé 12 fois aux César et a remporté 7 récompenses, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.